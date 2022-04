Ismet s njemačkom penzijom od skoro 4.000 KM traži ženu: Ima 2 uslova

Naime, Ismet ima visoku njemačku penziju koja iznosi oko četiri hiljade maraka, međutim u njegovom životu trenutno nedostaje ženska osoba s kojom bi proveo ostatak života.

“Koja god se meni sviđa, djeca joj se ljute, ona mi viče da pitam djecu. Koja god spomene da pitam djecu, od tog nema ništa, znam ja to. Ja ako pitam djecu, ne bih nikad vidio žene. Ja tražim ženu za sebe, mene ne interesira godi li to njenoj djeci ili ne”, kazao je Ismet iskreno za Tatabrada.tv.

Ismet kaže kako ne bi mlađe, boji se kako će to ispasti, jer se jednom već opekao. Njegova odabranica trebala bi imati od 55 godina pa do 60 i više. Želi i da njegova buduća supruga bude slobodna, da je, kako kaže, ne mora voditi je po sudu i plaćati odvjetnike. On samo traži srodnu dušu, s kojom bi podijelio svoje penzionerske dane.

Ismet je radio u Njemačkoj 37 godina u rudniku. Njegova supruga je umrla prije tri godine, a u braku su bili 50 i nešto godina.

“Niti pijem, niti pušim. Imam i ja djecu i unučad, ali nažalost, unučad dođe samo kad zafali para”, dodao je.

Kaže da mu kod buduće odabranice nije bitna ni vjera, ni nacija. Bitno mu je da je žena dobra, zdrava i da sluša.

