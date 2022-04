U BiH u poslijepodnevnim satima stiže promjena vremena

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 1 stupanj, Sokolac 4, Bugojno 5, Jajce i Široki Brijeg 6, Livno i Sarajevo 7, Grude, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 8, Banja Lukam i Trebinje 9, Doboj, Tuzla i Zvornik 10, Mostar 11, Bihać 12, Neum 13 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo raste.

BIOPROGNOZA: Uz relativno povoljne biometeorološke prilike, izraženije u prvom dijelu dana, stabilnije vrijeme i duže sunčane intervale, većina populacije će se osjećati bolje. U poslijepodnevnim satima opšta slika će se, usljed lokalnih pljuskova, djelimično pokvariti. Nešto izraženiji osjet sparine, mogao bi uzrokovati reakcije u vidu glavobolje, malaksalosti, nervoze. Koncentracija polena alergogenih vrsta, prije svih breze, također će biti povećana, stoga je poželjno biti oprezniji.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno, a tokom dana u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne i sjeveru Hercegovine se očekuju lokalni pljuskovi sa slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena.

U Sarajevu umjerena oblačno vrijeme. Više oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.

Srijeda: U Bosni prije podne naoblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima uvjetovati pljuskove. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima naoblačenje se očekuje na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena.

Četvrtak: Pretežno oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. Lokalno će padati slaba kiša, u poslijepodnevnim satima u Bosni i sa pljuskovima. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.

Petak: Djelomično vedro u Bosni i sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, a na jugu do 23 stepena. prenosi “Radiosarajevo“.

