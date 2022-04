Lijepe vijesti: Objavljeno kada nas očekuje sunčano vrijeme

Temperature zraka u 08 sati (°C): Sokolac 5; Bugojno 7; Bihać, Sarajevo, Zenica 8; Banja Luka, Livno, Sanski Most, Tuzla 9; Široki Brijeg 10; Gradačac, Grude, Trebinje 11; Mostar 13; Neum 14; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 934 hPa, za 10 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 21 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana je moguća i koja kap kiše. Dnevna temperatura oko 17 °C.

BIOPROGNOZA Promjenljive vremenske prilike pretežno će uzrokovati lošije raspoloženje, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata će dovoditi do nešto jačih tegoba tokom dana. Opšta slika povremeno će se kvariti, uglavnom zbog lokalnih pljuskova. Pri tome je, sa više svježine i uz slabljenje juga, moguće i izvjesno olakšanje, osobito u noći, uz mirniji san.

U subotu 23.04.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje prema kraju dana. Povremeno i lokalno slab pljusak je moguć uglavnom na području Hercegovini i zapadne Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 15 do 21 °C.

U nedjelju 24.04.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 15 do 21, na istoku i sjeveroistoku Bosne do 24 °C.

U ponedjeljak 25.04.2022., jutro i prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 13 do 19, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 22 °C.

U utorak 26.04.2022., prije podne uglavnom sunčano vrijeme. Poslije podne porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 21 °C. prneosi “Radiosarajevo“.

