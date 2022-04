VRIJEME NETIPIČNO ZA APRIL: PROČITAJTE ŠTA NAS OČEKUJE NAREDNIH DANA

U drugom dijelu dana očekuje se prestanak padavine i djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša u Hercegovini, na jugozapadu i jugoistoku Bosne. Poslije podne ili tokom noći lokalno i povremeno slaba kiša u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina na području Hercegovine. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 16, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 18 stepeni. prenosi hayat

Facebook komentari