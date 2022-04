Dodik opet po svom: Sutra stupa na snagu zakon o nepokretnoj imovini

“Naš ‘Službeni glasnik’ će to objaviti. On stupa na snagu”, rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da to neće i ne može zaustaviti nikakva odluka pojedinca, pogotovo takvog kao što je Christian Schmidt, visokog predstavnik kojeg RS ne priznaje, koji nije dobio saglasnost Vijeća sigurnosti UN i nema mandat.

“Oni će pokušati da to guraju putem Tužilaštva BiH, ali dobro, očekujemo, nije ovo laka borba. Ja nisam došao ovdje da se lagodno provodim, kao što to neko iz opozicije čini i radi”, izjavio je Dodik za RTRS.

Prema njegovim riječima, sankcije Velike Britanije i pokušaj Schmidta, visokog predstavnika kojeg RS ne priznaje, da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini RS su u koordinaciji pritiska na RS.

On je ponovio da je BiH “neuspješan eksperiment međunarodnog faktora, čega su i oni svjesni”, pišu Nezavisne novine.

Na učestale optužbe da RS krši Dejtonski mirovni sporazum, Dodik je rekao da iole dobrim poznavaocima prilika u BiH to izgleda smiješno, jer ako je neko kršio Dejton onda je to Britanac koji se zove Paddy Ashdown.

“Sada se dešava to da taj nered koji je napravio Ashdown, koji je sada dodirnut i neodrživ, oni brane po svaku cijenu. Tako da je očigledna, kada tu dodate i ovu ukrajinsku krizu i njihovu nervozu, njihova potreba da smire Muslimane u Britaniji, a Muslimani iz Sarajeva šalju poruku kako je glavni problem Milorad Dodik. Onda nije ni čudo što dobijete te neke sankcije”, naveo je Dodik. (Dodik već duže vrijeme koristi opasni narativ u kojem Bošnjake isključivo naziva muslimanima, što ima opasnu pozadinu, op.a.).

Dodik je istakao da to što su uradili Britanci uvodeći sankcije, a što će očigledno učiniti i Nijemci krajem sedmice, Holanđani i neki drugi iz EU samo su pokušaji održavanja fronta za BiH, kako ga oni vide, a to je unitarizacija BiH.

“Mi to ne prihvatamo, to nije Ustav i to nije Dejtonski sporazum”, izričit je Dodik. prneosi “Radiosarajevo“.

