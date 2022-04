Nakon malo sunca, stiže nova promjena vremena…

U Bosni i Hercegovini stabilno i pretežno sunčano vrijeme preovladavat će do kraja ove radne sedmice. Za dane vikenda pretežno oblačno sa povremeno slabom kišom očekuje se u Bosni, a na području Hercegovine sunčano uz promjenjivu naoblaku tokom dana. Sniježni pokrivač zadržat će se samo na visokim planinama. Jutarnji mrazevi mogući su još u utorak, a u srijedu samo na visoravnima i u planinskim predjelima. Temperature zraka tokom sedmice u porastu, a za vikend opet nagli pad temperature.Minimalne jutarnje temperature zraka u naredna dva dana varirat će od -3°C do 2°C u Bosni, na jugu zemlje do 6°C. Najviše dnevne temperature između 15 i 21 stepen.

U periodu od 18.4. do 20.4. pored nešto većeg mraza u ponedjeljak, prognozira se promjenjivo vrijeme sa slabom kišom u centralnim i istočnim područjima. Od 21.4. prema trenutnim raspoloživim prognostičkim materijalima izvjesni su kiša i pljuskovi. Više padavina moguće je u zapadnim i južnim područjima zemlje,piše Slobodnabosna

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od -3°C i 4°C u Bosni, do 8°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature varirat će između 5 i 10 stepeni u Bosni, do 13 u Hercegovini. U drugom dijelu sedmice maksimalne temperature bit će u rasponu od 9 do 16 stepeni u Bosni do 20 u Hercegovini.

Facebook komentari