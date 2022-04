U Visokom identificirano devet žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice u Kalinoviku

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su 1995. godine nestali na području Bratunca, Srebrenice i Zvornika.

Ove žrtve su najprije identificirane putem DNK metode, a danas su njihov identitet potvrdili i članovi njihovih porodica. Među identificiranim žrtvama se nalazi i jedan maloljetnik, Muminović Elvir. On je u momentu smrti imao 17 godina, a nestao je na području Konjević Polja, 13. jula 1995. godine. Najstarija žrtva koja je danas identifikovana u momentu smrti je imala 58 godina, a radi se o Ibrahimović Smaji. On je rođen u Cerskoj, a nestao je na području Bratunca. Danas su identifikovani: – Dedić (Šerif) Džemil, rođen 1962. godine u mjestu Škugrići.



On je u julu 1995. godine nestao na području Krajinovića; -Fehratović (Rahman) Mevludin, rođen 1974. godine u Zaklopači, nestao na području Pobuđa kod Bratunca; – Halilović (Zurijet) Almir, rođen 1975. godine u mjestu Osatica, a nestao je na području mjesta Baljkovice općina Zvornik; – Ibrahimović (Ibrahim) Smajo, rođen 1938. godine u Cerskoj, a nestao je na području Bratunca; – Mehinović (Ibro) Idriz, rođen 1950. godine u mjestu Dobrak, nestao 1995. godine na lokalitetu Kravice, Bratunac; -Merdžić (Abdulah) Edhem, rođen 1948. godine u Glogovoj, a nestao je na području Konjević Polja; – Muminović (Hasan) Elvir, rođen 1978. godine u Pribidolu, nestao također na području Konjević Polja; -Mustafić (Ragib) Muriz, rođen 1967. godine u Roševu dok je nestao na području Burnica u Bratuncu; -Rahmić (Habib) Mensur, rođen 1976. godine u mjestu Zapolje, nestao na području Srebrenice.

Masovna grobnica iz koje su ekshumirani nekompletni posmrtni ostaci ovih žrtava otkrivena je 31. maja prošle godine na lokalitetu Dobro Polje, a zbog izuzetno nepristupačnog terena u kanjonu rijeke Bistrice, kompleksnosti terena i položaja posmrtnih ostataka, ekshumacija je trajala i većinu juna 2021. godine. Nakon izuzimanja koštanih uzoraka i DNK analize utvrđeno je da se radi o žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine.

Lokalitet na kojem su žrtve pronađene je najudaljenija lokacija na kojoj su pronađeni posmrtni ostaci Srebreničana. Tokom obrade posmrtnih ostataka, na pronađenim lobanjama utvrđene su povrede nastale od metaka sa stražnje strane, na zatiljku, što zapravo ukazuje na to da su žrtve usmrćene metkom u potiljak, a prema načinu na koji su tijela bila raspoređena, utvrdili su stručnjaci, najvjerovatnije su žrtve na ovaj lokalitet dovezene a potom likvidirane.

