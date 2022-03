Danas oblačno s kišom, najviše padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne

Glavnina padavina je u Hercegovini i jugozapadu Bosne, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

U većem dijelu Bosne lokalno slabije padavine. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 stepeni Celzijusa, na sjeveroistoku Bosne do 22.

U četvrtak oblačno vrijeme sa kišom. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Očekivana količina padavina u toku 24 h u Hercegovini između 80 i 140, na jugozapadu Bosne od 50 do 80, a u ostatku zemlje od 5 do 15, lokalno do 20 litara po metru kvadratnom. Jutarnja temperatura od osam do 14, a najviša dnevna od 10 do 16, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne do 21 stepen.

U petak se očekuje takođe pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U večernjim satima, usljed pada temperature zraka, kiša će u višim područjima prelaziti u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura od četiri do devet, na jugu do 14, a najviša dnevna od sedam do 14, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 18 stepeni.

U subotu se prognozira oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i kišom, a u višim područjima i sa snijegom. U Hercegovini slabija kiša. Jutarnja temperatura od nula do pet, na jugu do 10, a najviša dnevna od dva do sedam, na jugu do 12 stepeni. prneosi “N1“.

Facebook komentari