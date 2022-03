Ekonomista Ljiljan Veselinović za: Bespotrebna panična kupovina hrane

Inflacija je stalno prisutna iako je trenutno veća od uobičajene, rekao je u razgovoru za „Avaz“ Ljiljan Veselinović, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

– Ono što trebamo spomenuti jeste da je riječ o privremenoj situaciji, gdje je moguće da u nekom skorijem periodu dođe do stabilizacije. Možemo vidjeti kretanja nafte na berzama, gdje je prvo došlo do rasta i do 130 dolara po barelu, da bi opet došlo do smanjenja na oko 110 – dodao je Veselinović.

Neizvjesna situacija

Centralna banka je najavila da očekuje veliku inflaciju, međutim, Veselinović se nada kako će takve prognoze biti kratkog roka i da će uslijediti povratak na staro.

Naglašava da, iako je situacija neizvjesna, ne bismo trebali paničiti.

– To je važno, jer sama ta panika dovodi do situacije kada kupujemo više, privremeno povećavamo tražnju za dobrima na koju ponuda ne može odgovoriti u kratkom roku i na taj način dovodimo do nestašica – istakao je Veselinović.

Podizanje plaća

Na pitanje bi li rast cijena trebao pratiti i rast plaća, podsjeća kako su one veoma značajan trošak kod svih poslodavaca i da su plaće kao trošak sadržane u cijeni proizvoda.

– Kad podižemo plaće, automatski podižemo cijene proizvoda. Povećanje plaća bi dovelo do povećanja troškova poslovanja, što bi dovelo do novog rasta cijena. Ipak, poslodavci koji imaju mogućnost da ih podignu, to bi svakako trebali uraditi – kazao je Veselinović.

Stvaranje zaliha

– Stvoriti određene manje zalihe je sasvim normalno u ovakvim situacijama. Ali panično kupovanje nas može dovesti u situaciju da ne možemo naći neki proizvod, ali i da se neke količine koje su ljudi iz straha kupili pokvare i ne upotrijebe. To nije dobro za ekonomiju – rekao je Veselinović.

