SUNCE ĆE NAS JOŠ GRIJATI, ALI NE ZADUGO: EVO KADA SLIJEDI POGORŠANJE VREMENSKIH PRILIKA

Vjetar slab u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini uglavnom jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 18 do 24 stepena.

U ponedjeljak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 23 stepena.

U utorak sunčano. Sredinom dana porast naoblake u Krajini, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 17 do 23 stepena.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana porast naoblake u Krajini, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Tokom poslije podneva i tokom noći kiša u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 12 do 18 stepeni. prenosi hayat

