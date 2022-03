PRIPREMITE SE ZA NAREDNU SEDMICU: DOLAZI NAM ‘PRLJAVA KIŠA’ I NAGLA PROMJENA VREMENA

Uz kišu od srijede, nošen jakim jugozapadnim visinskim strujanjem, će stići saharski pijesak i prašina pa očekujte “prljavu kišu”.

Obilnije i česte padavine očekuju Hercegovinu, jugozapad, zapad i dio sjeverozapadne Bosne, dok će u ostatku zemlje padavine biti samo povremeno i u naletima.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne se prema zadnjim procjenama modela očekuje 50-100, lokalno do 150 l/m2 kiše.

U ostatku zemlje količina padavina 15-40, lokalno do 60 l/m2.

Do tada sunčano i toplo vrijeme uz temperature 17 do 23 stepena Celzijusa, lokalno do 25 stepeni Celzijusa.

Početkom sljedeće sedmice nad Hercegovinom i zapadom Bosne će doći do mjestimičnog porasta oblačnosti uz koji može pasti i koja kap kiše.

Južni i jugozapadni vjetar od utorka(29.03.) u postepenom jačanju i do nedjelje(03.04.) bi puhao u većem dijelu zemlje umjeren do na udare jak. U planinskim krajevima lokalno i olujan.

Ostaje toplo i od srijede do vikenda(02./03.04.), a za vikend prema trenutnim prognozama moguć nešto osjetniji i kratkotrajan pad temperature. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari