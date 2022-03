Čović: Apsolutno nema uvjeta da se organiziraju izbori

– To doživljavam kao brutalni udar na BiH u smislu aktuelne političke situacije u BiH, ali i kada gledamo okruženje. Ali moramo nastaviti dalje. Neke stvari koje smo složili možda nam mogu poslužiti za daljnji dogovor, a onima koji su pokušali razgraditi FBiH u organizacijskom smislu poručujem da nisu sada uspjeli i da neće nikad uspjeti – poručio je Čović.

Dodao je da već devet mjeseci u različitim prilikama pokušavaju tražiti rješenja te da su u jednom dijelom u tome uspjeli. Međutim, ističe da su jučer imali završen posao, ali da je sve to problematizirala Stranka demokratske akcije na način da su tražili određene dodatke.

Izrazilo je zadovoljstvo što je jučer pet od šest stranaka prihvatilo model koji rješava sve probleme koje su imali, pa čak i onaj o funkcioniranju FBiH.

– Vrlo jasno smo bili spremi da napravimo tri do četiri ustupka, to bi neko zvao blokadom, a ja mislim da je to za funkcionalniju BiH. SDA nije mislio da ćemo mi to napraviti, nakon čega su išli dalje. Ali ne može se rušiti BiH na način da se ključni obrisi Deytona sruše – kazao je.

Istakao je da su između ostalog dogovarali kako riješiti pitanje Vlade FBiH bez bilo kakve mogućnosti da neko zaustavlja taj proces, kako riješiti pitanje predsjednika i potpredsjednika FBiH, kako završiti imenovanja, među kojima su i Ustavni sud BiH, direktori FUP-a i FTV-a.

– Imenovanja su danas iz nekih političkih razloga stala. Vrlo jasna konstrukcija je danas napravljena, svi smo se usaglasili oko toga i šteta da to nije bio dio čitavog paketa jer je dogovor bio da sva četiri elementa moraju biti na istoj razini dogovora kako bi mogli s njima ići u parlamentarnu proceduru – istakao je Čović.

Naglasio je da će informirati sve o naporu koji je dao da se retorikom, ponašanjem i promišljanjem očuva BiH i mir te da su dali šansu kvalitetnom političkom dogovoru.

– Nažalost, opet nismo uspjeli – naglasio je Čović.

Pojasnio je da je cjelokupo rješenje sadržavalo četiri elementa: Izmjene izbornog zakona, presude Ustavnog suda, integritet procesa te funkcioniranje Federacije BiH. prneosi “N1“.

