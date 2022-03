IGK: Ruski ambasador treba biti proglasen nepoželjnom osobom u BiH jer kontinuirano prijeti državi BiH

Institut za istraživanje genocida Kanada reagirao je na posljednje izjave Igora Kalabuhova, ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini. Kako su naveli u saopćenju ruski ambasador treba biti proglasen nepoželjnom osobom u BiH jer kontinuirano prijeti državi BiH.

– Kontinuirane izjave ruskog ambasadora u BiH predstavljaju otvorenu prijetnju suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH.

Put BiH prema euro-atlantskim integracijama, prema NATO-u i EU, je jasno i čvrsto opredjeljenje većine njenih građana i zakonski utvrđena obaveza. Ambasador Rusije se opredijelio da direktno i u aluzijama prijeti državi BiH, otvoreno poredeći ispunjenje bosanskohercegovačkih državnih, vanjskopolitičih ciljeva s ratnim posljedicama i ratnim zločinima koje zbog ruske agresije trpi Ukrajina. Ovakve izjave i ovakav pristup jednog šefa misije konfrotira se sa osnovnim postulatima izraženim u Bečkoj konvenciji (1961.) o diplomatskim odnosima. Ambasador je svojim izjavama ispunio sve uslove da bude proglašen personom non grata u BiH – navedeno je u saopćenju.

Upaliti sva crvena svjetla

U članu 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima stoji da “država kod koje se akredituje može u svako doba, i bez obaveze da obrazloži svoju odluku, obavjestiti državu koja akredituje da je šef ili ma koji član diplomatskog osoblja misije persona non grata ili da na koji drugi član osoblja misije nije prihvatljiv”. Tako je, na primjer, američki ambasador u Sovjetskom Savezu George F. Kennan 1952. proglašen personom non grata u Moskvi nakon izjave koju su Rusi protumačili kao aluziju da se staljinizam može povezati s Hitlerovom Njemačkom.

– Mi ćemo reagovati analizirajući stratešku i geopolitičku situaciju”, kazao je ruski ambasador, dodajući da je “članstvo BiH u NATO sada ionako u sferi fantazije, jer oko toga ne postoji konsenzus i to se neće tek tako promjeniti“, dokazuje ni više ni manje već vjerovanje Moskve da politički vlada polovinom BiH i političkom voljom Milorada Dodika. To je dovoljno da se upale sva crvena svjetla i zvona zazvone na uzbunu u svim zapadnim političkim i vojnim centrima. Naravno i u Kanadi i SAD. Srećom, to se već dogadja.

I ranije iznosio prijeteće izjave

Ambasador nastavlja sa tvrdnjama kako njegova zemlja ne vodi rat već neku vrstu mirovne misije jer Ukrajince “oslobađa od nacističke pretnje”, navode u saopćenju.

– Ruski ambasador u BiH je i ranije iznosio prijeteće izjave, “postrojavao” novinare i političku javnost. Nedavno je pozvao rukovodstvo i novinarsku zajednicu u BiH da se “ponašaju razborito i odgovorno, da ne podlegnu zapadnim provokacijama i da odbiju da se automatski priključe antiruskoj kampanji”.

Za ruskog ambasadora nema ništa sporno u separatističkim potezima Milorada Dodika. Izgleda da takve poteze ambasador i njegov šef u Moskvi planiraju, odobravaju i potpisuju. Dodik ima punu podršku Rusije u pokušaju realizacije osamostaljenja bh. entiteta RS. Dodikov režim u RS je moskovski režim, ali bez vojne moći.

Nasrtanje na suverenitet države BiH

Imajući u vidu navedeno pozivaju Predsjedništvo BiH da ruskog ambasadora zbog ovakvih prijetnji jednoj suverenoj državi, članici Ujedinjenih nacija proglasi personom non grata.

– Kontinuitet ruskog nasrtaja na suverenitet države BiH mora biti zaustavljen. Rusija treba znati da je taj suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost države BiH skupo plaćena hiljadama žrtava čiji potomci znaju odbraniti tekovine slavne Armije Republike BiH koja se borila za slobodu svoje države.

IGK je u posebnom pismu zatražio od premijera Kanade Justina Trudeau i Visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta da podrže isključenja Rusije iz Upravnog odbora Vijeća za implementacijumira u BiH. Država koja vrši bezstidnu agresiju na drugu državu, koja ubija djecu i sramno ruši civilne objekte, država kojoj se sudi na Međunarodnom sudu pravde, država koja prijeti drugim državama, a posebno BiH, koja je tragično iskusila agresiju i genocid, ne može biti od koristi za implementaciju mira u BiH – navedeno je u saopćenju.

