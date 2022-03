Vrijeme u BiH sunčano do utorka, u srijedu kiša

U Bosni i Hercegovini u nedjelju ujutro je vedro, a prema prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) tokom dana će preovladavati sunčano vrijeme sa slabim vjetrom promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

Temperature zraka izmjerene u 07 sati: Bjelašnica -13, Livno -10, Bugojno -9, Sanski Most, Sarajevo, Zenica -8, Grude -7, Bihać -6, Gradačac, Mostar -1, Neum 3 stepena Celzijusa.

U ponedjeljak će biti sunčano, a vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 2, a dnevna od 9 do 15 stepeni Celzijusa.

U utorak će prema prognozama vremena jutro biti sunčano uz postepen porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

U četvrtak će vrijeme u većem dijelu BiH biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne jutro i dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.

