Ruski ambasador u BiH demonstrativno napustio svečanost, oglasio se Sattler: ‘Svijet vidi ko je agresor’

Nakon što je ruski ambasador Igor Kalabuhov napustio svečanost u Brčkom povodom 22. godine od proglašenja distrikta – 8. marta, a zbog toga što je, kako je navedeno na Facebook stranici ruske ambasade, šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler u svom govoru “dopustio izjave koje nemaju nikakve veze sa pomenutom temom”, reagovala je Evropska unija u BiH.

Oni su na Facebook post ruske ambasade ostavili komentar u kojem jasno navode da svijet vidi da se u Ukrajini dešava rat koji vodi agresorska Rusija.

– Svijet vidi šta se dešava u Ukrajini i šta je to. Rat. Rat koji vodi agresor, napadač, Rusija. Napuštanje događaja zato što su vaše akcije prozvane to neće promijeniti. Stojimo uz Ukrajinu. Laži i dezinformacije to neće promijeniti – napisali su iz EU u BiH.

Da je podrška Ukrajini nedvosmislena potvrđuje i video poruka koju su danas objavili kao znak solidarnosti.

Ona je dodatno motivirana činjenicom da je danas rođendan jednog od najvećih ukrajinskih pjesnika, Tarasa Ševčenka. Uposlenici Delegacije EU recitirali su na ukrajinskom jeziku dijelove pjesme “Kavkaz”. U rukama su držali banere #StandWithUkraine, a spot je završen porukom – “Od Bosne i Hercegovine Ukrajini – stojimo uz vas!”.

