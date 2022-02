Oglasio se Dodik: Evo da li će se BiH pridružiti sankcijama EU

Na pitanje novinara, da li će Predsjedništvo BiH imati jedinstven stav po pitanju Ukrajine, rekao je:

“Uvijek i uobičajeno nećemo imati jedinstven stav”.

Rekao je i da će “ostati neutralni, te se neće pridruživati sankcijama EU.”

“Kao što podržavam teritorijalni integritet Srbije, kao što podržavam teritorijalni integritet BiH i neželeći da ga mijenjam, naravno da podržavam i teritorijalni integritet članica UN, ovaj put riječ je i o Ukrajini”, naveo je Dodik.

Finansijska pomoć

Naime, Dodik je danas prisustvovao press konferenciji povodom Svjetskog dana borbe protiv rijetke bolesti, gdje je obećao finansijsku pomoć Fondu kako bi mogli da nabave neometano sve lijekove.

“Došao sam danas da se upoznam sa svim aktivnostima. Za razliku od njih koji žive sa tim, ono što sam ja čuo me duboko emotivno dodirnulo i još uvijek sam pod snažnim utiskom. Drago mi je da smo kao društvo uspjeli da uradimo važan korak i da formiramo Fond solidarnosti i taj Fond je ostvario svoju ulogu i ostao je potpuno čist u smislu svih aktivnosti koji vodi”, kazao je Dodik.

“Budimo malo ljudi”

Obećao je i da će se ostvariti nabavka lijekova, na način tako što će se izvršiti izmjene i dopune zakona, kako bi Fond mogao da nabavi neometano sve lijekove.

“Sredstva će se obezbijediti putem Fonda. Na ovaj način pratiti će se njihovo liječenje do kraja života, to neće biti na neki period, nego svo vrijeme dok je to neophodno”, rekao je Dodik.

Novinarima je poručio da je Svjetski dan borbe protiv rijetke bolesti, glavna vijest.

“Stanimo malo budimo ljudi, ostavimo Ukrajinu i Rusiju”, kazao je. prneosi “N1“.

Facebook komentari