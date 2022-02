Narednih dana kiša, snijeg i susnježica, od srijede sunčano vrijeme

Narednih dana u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom, javlja Anadolu Agency (AA).

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblčano vrijeme. Na sjeveru i sjeveroistoku zemlje lokalno pada slaba kiša, a u ostaku Bosne mjestimično slab snijeg.

Jutros je najniža temperatura zabilježena na Bjelašnici minus deset, zatim na Sokocu minus dva, u Bihaću, Bugojnu, Livnu i Sarajevu nula, Sanskom Mostu, Tuzli i Zenici jedan, Gradačcu dva, Doboju tri, Grudama četiri, Trebinju pet, Mostaru sedam i Neumu devet stepeni Celzijusa.

“Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme. Na sjeveru Bosne i u Hercegovini se očekuje kiša, a u ostatku zemlje susnježica i snijeg. U Hercegovini padavine poslije podne i tokom noći. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne se očekuju povremeno jaki udari vjetra. Dnevna temperatura od nula do šest, na jugu do deset stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

U nedjelju se očekuje oblačno vrijeme. U Bosni sa kišom ili susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom. U Hercegovini kiša u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Jutarnja temperatura od minus dva do četiri, na jugu do osam, a dnevna od dva do osam, na jugu do 11 stepeni.

I u ponedjeljak se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i lokalno sa slabim padavinama. U nizinama kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano uz porast naoblake poslije podne i tokom noći. Jutarnja temperatura od minus pet do jedan, na jugu do šest, a dnevna od jedan do šest, na jugu do 11 stepeni.

U utorak se, prema prognozi FHMZBiH-a, u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Prije podne lokalno slab snijeg ili susnježica u centralnoj i istočnoj Bosni. Jutarnja temperatura od minus pet do jedan, na jugu do tri, a dnevna od jedan do pet, na jugu do 11 stepeni.

U srijedu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama centralne i istočne Bosne magla. Jutarnja temperatura od minus osam do minus dva, na jugu do tri, a dnevna od jedan do šest, na jugu do 11 stepeni Celzijusa.

Facebook komentari