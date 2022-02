Danas temperature i do 16 stepeni, evo kakvo nas vrijeme očekuje do vikenda

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C.

U Sarajevu djelomično vedro. Jutarnja temperatura zraka oko -2°C, a najviša dnevna oko 7°C.U četvrtak u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 16°C.

U petak u drugom dijelu dana se očekuje naoblačenje sa sjevera koje će u Bosni usloviti kišu u nizinama, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne jugo, koje će u drugoj polovini dana promijenuti smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C,piše Avaz

