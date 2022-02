Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

U večernjim satima i tokom noći na utorak i u nizinama može padati susnježica ili snijeg, osim na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Od poslijepodnevnih sati vjetar mijenja smjer na sjever. Povremeno može biti i jakih udara vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stupnjeva.

Visina snijega u 07.00 sati (cm): Bjelašnica 127; Čemerno, Han Pijesak 20.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Gacko 12; Jajce 11; Mostar, Nevesinje 10; Bugojno, Mrkonjić Grad 9; Livno 8; Foča 7; Sarajevo-Bjelave, Zenica 6; Gradačac, Rudo, Tuzla 5; Bijeljina, Čemerno, Doboj 4; Bileća 3; Banja Luka, Bjelašnica, Han Pijesak, Sokolac, Višegrad 2; Srebrenica, Trebinje 1.

Prema prognozi, u utorak, 22. februara u Bosni djelomično vedro, u Hercegovini sredinom dana razvedravanje. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima slaba susnježica ili snijeg, na jugu kiša. Tokom dana rijetko u Bosni može pasti slaba kratkotrajna kiša. Vjetar većinom umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno sa jakim udarima vjetra. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu do 12 stupnjeva.

U srijedu, 23. februara u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u Bosni može padati kratkotrajna kiša prije podne i sredinom dana. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno može biti i jakih udara vjetra. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 15 stupnjeva.

U četvrtak, 24.februara u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, u Bosni istočnog i jugoistočnog smjera. U Hercegovini vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stupnjeva, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, pieš Fena.

