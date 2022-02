Jutarnji minusi, kiša, snijeg i olujni udari vjetra, sve do…

Poslijepodne prestanak padavina i razvedravanje u Posavini i Krajini, a u ostatku zemlje do kraja dana ili tokom noći. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a dnevna od 4 do 14°C.U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne slaba kiša je moguća u Hercegovini. Do kraja dana ili u večernjim satima kiša u cijeloj zemlji. Lokalno je moguća i pojava grmljavine. U višim područjima centralne i istočne Bosne i na planinama očekuje se susnježica ili snijeg. U kasnim večernjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne susnježica ili snijeg su moguću i u nizinama. Krajem dana i tokom noći vjetar u skretanju na sjeverni, pri čemu se u Bosni očekuju jaki do olujni udari vjetra. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 8 do 18°C,piše Slobodnabosna

U utorak pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini, Posavini i Krajini postepeno razvedravanje tokom dana. U ranim jutarnjim satima kiša u Hercegovini, a u istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne susnježica ili snijeg. Tokom dana u Bosni lokalno slaba kiša. Vjetar u Bosni umjeren do pojačan sjeverni, a u Hercegovini jaka bura. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a dnevna od 2 do 12°C.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, razvedravanje poslijepodne. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od -2 do 4, a dnevna od 3 do 14°C

Facebook komentari