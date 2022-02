Hadžić upozorava bh. vlasti: Nabaviti dovoljne količine hrane i goriva za građane

On je pozvao vlasti u BiH da hitno obnove robne rezerve te da osiguraju dovoljno hrane za građane.

Njegovu objavu na ovoj društvenoj mreži prenosimo u cijelosti:

“Bosna i Hercegovina bi trebala hitno uspostaviti i obnoviti robne rezerve, te nabaviti dovoljne količine hrane za građane, barem za nekoliko mjeseci, zbog mogućeg sukoba Rusije i Ukrajine

Isto važi i za gorivo. U slučaju sukoba, ulazimo svi u vrlo neizvjestan period, koji se indirektno može odraziti i na našu državu u ekonomskom smislu. Imamo rekordne naplate poreza, pripremite se sada dok još imamo vremena.

Hrana i gorivo neće propasti, jer se na taj način može u konačnici intervenisati na tržištu, čak i ako ne bude sukoba, zbog trenutne inflacije. Ako kojim slučajem dođe do sukoba, vrlo vjerovatno će doći do novog rasta cijena goriva na svjetskom tržištu i ko zna čemu to dalje sve može voditi. Da li će biti uopšte redovne isporuke u našu državu

Nemamo dovoljno vremena da pokušamo pripremiti sve moguće kapacitete, ali što god budemo mogli brzo “obnoviti” i osigurati se u narednim danima, dobro je. Posebno je ovo bitno za hranu, gdje mi uvozimo većinu hrane iz inostranstva, a čuli smo da su cijene sjemena i gnojiva ove godine povećane preko 100% za ovu godinu za domaće proizvođače.

Bolje je biti spreman, pa i pogriješiti u procjeni, nego dočekati novu krizu nespreman i ovisiti o pomoći drugih zemalja.

Treba li paničiti? Ne treba. Ali treba biti spreman za pomoć građanima”, napisao je Hadžić, čije su analize precizne i tačne. prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari