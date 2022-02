Očekuju nas dva dana slabog snijega, a onda velika promjena vremena

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -3 stepena, Doboj 4, Livno i Sokolac 5, Bijeljina 6, Grude i Zenica 7, Drvar i Sarajevo 8, Bugojno 9, Jajce, Mostar, Srebrenica i Trebinje 10, Bihać, Gradačac i Tuzla 11, Sanski Most 12, Banja Luka i Neum 13 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 932 milibara, za 10 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. U večernjim satima slab snijeg i u nizinama u centraln3 i istočne Bosne. Vjetar umjerene jačine. U jutarnjim satima jugo koje će promijenuti smjer na sjever. Povremeno će biti i jakih udara vjetra. Od večernjih sati i tokom noći na utorak se očekuje jaka bura. Temperaturama zraka većinom između 5 i 11, na jugu i do 14 stepeni. Tokom dana, temperature zraka u padu.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje kiša koja bi prešla u susnježicu i slab snijeg. Temperatura zraka prije podne između 5 i 9 stepeni, a u drugom dijelu dana u opadanju.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je nepovoljna. Usljed prolaska fronta iznad naše zemlje, kod većine populacije moguće je lošije raspoloženje, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata biće izraženije. Sa postepenim jačanjem osjeta hladnoće, opšta slika će se, do kraja dana, pogoršati u cijeloj zemlji. Moguće su meteopatske reakcije poput reumatskih bolova, dekoncentracije, nervoze, malaksalosti. Negativni efekti promjene vremena djelimično će oslabiti sa noćnim satima.

Objavljena je prognoza do četvrtka:

ZA 8.02.2022 (Utorak)., pretežno oblačno u centralnim i istočnim područjima gdje u jutarnjim satima lokalno može padati slab snijeg. U ostalim područjima umjereno oblačno i sunčanije. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura koja će poslije podne oslabiti. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu i u Krajini do 10 stepeni.

ZA 9.02.2022 (Srijeda)., više oblačnosti se očekuje prije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Razvedravanje u drugom dijelu dana. U ostalim područjima pretežno sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stepeni.

ZA 10.02.2022 (Četvrtak)., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 14 stepeni, navodi se u prognoizi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prenosi radiosarajevo

