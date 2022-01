DAVIDE, DUŠO NAŠA, PREBOLNA JE OVA TIŠINA: DAVOR DRAGIČEVIĆ OBILJEŽIO TUŽAN ROĐENDAN SVOG SINA

David je rođen 31. januara 1997. godine i danas bi imao tek 25 godina.

Otac Davor, koji se godinama bori za pravdu za svoje dijete, došao je na mjesto Davidovog stradanja, pored rijeke Crkvena i donio crne balone.

Podsjetimo, na ovom mjestu je u martu 2018. godine pronađeno tijelo Davida Dragičevića.

Od tada traje borba njegovog oca s vlastima u RS-u da dokaže da je, kako sve vrijeme tvrdi, David ubijen.

Dragi naš Davide, dušo naša…

Dragi moj Đakac, dušo tatina…. prvorođencu moj, dušo mamina.

Prebolna je ova tišina, a još je glasnija na ovaj dan. Tišina koja cjepka odveć slomljeno srce. Na današnji dan kada te otac unio u dom, spavao si poput malog anđelčića ušuškan našom ljubavlju.

Gledali smo te kako mirno uplovljavaš kroz luku života, dajući ti pogledom nadu u budućnost. Štitili smo te da se ne povrijediš u svom krevetiću, gradeći oko tebe kulu od jastuka.

25 godina je prošlo anđele naš. Utopljen si u luku smrti. I sada spavaš. Meke jastuke zamijenila je crna zemlja. Povrijedili su te, a da nam nisu pružili šansu da te opet zaštitimo. Imali smo nadu da ćemo te naći. Budućnost je tek pred tobom bila.

Sada…

Sada je ostala samo prošlost. Živimo od nje i s njom. Guramo dan za danom bez imalo nade da će sutra biti bolje. I tako prolaze godine.

Otrgli su te od nas.

ubili su te… Mučili… Davili…

Bio si jak i u smrti. Tvoje tijelo nam je to reklo.

Bio si hrabar i u momentu kada si zauvijek sklopio svoje lijepe oči. Oči našeg prostranstva, čiji sjaj ni smrt ugasila nije. Danas nećemo upaliti svijećicu na torti. Danas palimo svijeću tamo gdje su tvoje tijelo položili na hladno zimsko tlo.

Spavaj mirno dječače naš. Nadu koju smo nudili tebi sada pokušavamo stvoriti sebi – da ti nije više hladno, da negdje gore zabavljaš anđele svojim veselim glasom i iskrenim osmjehom. Mi osmijeha više nemamo. Ubili su ga ubivši tebe.

S preglasnom tišinom živimo, a ljubav smo usmjerili tražeći pravdu.

Zažmirit ćemo na trenutak i zamisliti jednu želju – doći do pravde. A onda kada otvorimo oči, koračati ćemo tim putem ako treba i sljedećih 25 godina. Do kraja života. Do smrti.

Ti,

otpjevaj anđelima klinac iz geta, dok mi pjevamo za tebe.

Sretan ti rođendan dušo naša”, poruka je koju su poslali otac i majka stradalog Davida, Davor Dragičević i Suzana Radanović. prneosi “Hayat“.

