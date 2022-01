Palmer: Federacija BiH mora biti u ravnoteži s Republikom Srpskom

“To nije sekundarno pitanje, nego ključno. I želim biti jasan u tome šta su ciljevi ovog procesa: prvi je da osiguramo integritet izbornog procesa, bitno je da svaki se svaki glas čuje i da svaki glas bude prebrojan. I ono što je naročito važno jeste da građani BiH shvati da je to tako. Drugo, ono što je jako važno za građane BiH da imaju priliku da se kandidiraju u ravnopravnoj utakmici u vezi s pozicijama na raznim nivoima. To znači evropsku perspektivnu BiH i potpuno je u skladu s dejtonskim okvirom, tri konstitutivna naroda, ostali, dva entiteta i Brčko Distrikt. Treće, važno je da su institucije Federacije snažne i funkcionalne. Ono što je također bitno je da FBiH bude u ravnoteži s RS što će omogućiti funkcionalan dejtonski sistem koji će svim građanima BiH davati i pružati dobre usluge”, naveo je Palmer.

Naglasio je kako je “važno i da se u institucionalnom okviru odražavaju prava konstitutivnih naroda”.

“Sve ovo se može postići, ali nije jednostavno. I vrlo malo je vremena ostalo. Važno je da se nastave planirati izbori na jesen, a ako se prave izmjene u izborom sistemu, ona moraju biti minimalno šest mjeseci prije”, rekao je Palmer.

Na pitanje da li su on i Eichrost došli s nekim prijedlogom, Palmer je odgovorio: “Jako je važno da se kroz ove razgovore postigne dovoljno zajedničke osnove da bi se postigao neophodan sporazum. Kada govorimo o mjerama za integritet izbornog procesa to će zahtijevati 50 posto podrške Parlamenta. To je minimum naravno da bismo voljeli vidjeti veću podršku. Za ustavne promjene puno je veća granica 2/3. Da bi sve strane koje učestvuju u ovom procesu imale osjećaj da mogu podržati cijeli ovaj proces, bitno je da sve stranke to i razumiju, da se radi na tome da taj osjećaj postoji kod svih. Mi možemo biti medijatori razgovora ali na političkim strankama, liderima je da prave kompromise”. prneosi “N1“.

