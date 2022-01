Stiže promjena vremena: Prognoza za dane vikenda

Snijeg se prognozira širom Bosne, sjeveru i istoku Hercegovine. U nizinama može padati i susnježica. Padavine su većinom slabe. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -10 i -3, na jugu zemlje do 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 3 stepena, na jugu zemlje do 9 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Snijeg se očekuje od sredine dana prema večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko -8, a najviša dnevna oko -2 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Zadnji dan vikenda, 23. januara, u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Snijeg se prognozira širom Bosne i na sjeveru Hercegovine, dok u nizinama može padati i susnježica. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -4 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 10°C, piše Raport.

Facebook komentari