Šarović: Otišli smo daleko, razumijem osjećaje Bošnjaka kada je riječ o 9. januaru

“Građani treba da uživaju u miru, ničim izazvani da budu napadnuti samo zato što su građani neke druge nacionalnost ili neke manjine. Ja mislim da je to potpuno neprihvatljivo. Ja to govorim potpuno jasno i mislim da, a sada govorim kao neko ko živi u RS-u, da takvo lice RS-a na bilo koji način ne treba nikada da pokazujemo i mislim da je to za osudu i mislim da vinovnike treba apsolutno privesti pravdi.

To se odnosi na bilo koju stranu zaista. Pogotovo to ne treba da se dešava u danu kada mi u RS-u obilježavamo 9. januar. Pogotovo kada se taj 9. januar osporava u jednom dijelu BiH zbog presude Ustavnog suda. Upravo iz tog razloga ja mislim da je bilo suštinski bitno da na bilo koji način ne narušimo taj trenutak. Smatram da je to i politički za nas u RS-u vrlo važno i da svi odgovorni, uključujući i vlasti, moraju da preduzmu apsolutno mjere da zaštite integritet i pravo svakog građanina”, ističe Šarović za FTV.

Smatra da je normalan, miran život nešto što bi trebalo da bude prioritet iznad svega.

“Čak i onda kada se sporimo, kada se sukobljavamo oko određenih krupnih pitanja, ja mislim da je naša misija u tome da apsolutno obezbijedimo normalan život, funkcionisanje i pravo svakog građanina da uživa u slobodi i miru, bez obzira gdje živi. Mislim da je to suštinski važno za RS. Možda neki to ne shvataju i drugačije gledaju na to, ali ja imam pravo da kažem da mislim da je suštinski važno da RS ne bude gledan takvim očima, nego da pokažemo jedno normalno, pristojno lice, lice kakvo dolikuje našem narodu.”

Naglasio je da razumije osjećaje Bošnjaka kada je u pitanju 9. januar. Šarović kaže da je obilježavanje 9. januara trajalo nekoliko dana.

“Ja sam bio jedan dan na akademiji, na osnovu poziva predsjednika RS-a. Odazvao sam se, kao i neki drugi pripadnici SDS-a, ali bilo je i nekih drugih stvari. Rizikovao sam, ali sam rekao da mislim da, s obzirom na svu istoriju iz proteklih mjeseci i godina, odluke Ustavnog suda i mnogo toga drugog, 9. januar mi ne treba da manifestujemo sa nekim ešalonom, sa nekim oklopnim vozilima. Smatrao sam da bi pametnije bilo, s obzirom na osporavanja koja dolaze iz FBiH, da taj 9. januar obilježimo u jednom drugačijem dekoru. Ne kažem da bi nam i tada aplaudirali, ali bi to bilo vrijeme da pokažemo šta smo učinili u proteklom periodu.

Ja bih htio da pošaljem nešto drugačiju sliku o RS-u. Ne treba nikome da pokazujemo silu. Nije mi se svidio Dodikov govor, ja bih govorio drugačije. Govorio bih o pitanjima koja nas vjerovatno sve zajedno okupljaju, bez obzira što mi proslavljamo 9. januar, ima mnogo stvari koje su nam zajedničke. Prije svega napredak, ekonomija, bolji život, normalan život, evropske integracije, razvoj cijele zemlje, razvoj infrastrukture, regionalna saradnja, životni standard ljudi, zaposlenje, egzistencija. S obziron na stalna osporavanja mislim da je taktički za RS vrlo važno da šalje dobre poruke, da tupi oštricu protivnika RS-a”, ističe Šarović.

Na pitanje da li bi mijenjao datum kao dan RS, odgovara:

“To je objektivno jako teško riješiti. Suviše smo i jedni i drugi otišli daleko u osporavanju i ja mislim da tu povratka nema. Teško da može sada neko od učesnika u ovom procesu da kaže evo mi ćemo to pobrisati i sada ćemo da kažemo da će to da bude 8. januara. Mislim da to nije realno. Inače generalno oko praznika mislim da je jedino rješenje da se sjedne i da se napravi dogovor oko državnih praznika i oko praznika na koje imaju pravo i FBiH i RS.

Ima datuma koji su potpuno neprihvatljivi u RS za većinu – 1. mart i 25. novembar. Kao što je u FBiH 9. januara. Iskreno mislim da u ovom trenutku u R plebiscitarno prihvataju 9. januar kao dan RS i postao je toliko značajan upravo zato što je pokrenuta procedura pred Ustavnim sudom. Sada je proradio inat i imate 9. januar koji u RS-u niko ne pomišlja na bilo koji način da se ospori. Došli smo u fazu kada će biti nekih trenutaka koji će nas potpuno dijeliti i to je činjenica”, ističe Šarović.

Sankcije će se odraziti na cijelu BiH

O radu Staše Košarca kaže da se on, vjerovatno po partijskom zadatku, bavi i pitanjima koja ga se ne tiču i za koja nije kompetentan.

“Nije dorastao da govori o tome šta je 9. januar, šta on znači i da dijeli nekom drugom lekcije. Mislim da je najbolje da se okrene svom poslu kome najmanje posvećuje pažnju. On će sigurno biti zabilježen kao najlošiji ministar do sada u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i vjerovatno, kad prođe vrijeme, niko neće ni znati da je bio ministar. Postoje pitanja koja su sada već problem za cijelu BiH – od energetskih sankcija koja imamo a to je njegovo Ministarstvo, od poljoprivredog sektora, izvoza mesa, izvoza voća u Rusiju, problema koje imamo sa izvozom pilećeg mesa. U opasnosti smo da izgubimo mnoge dozvole, tako da ja mu savjetujem da vodi računa kako izdaje dozvole i neke druge stvari”, mišljenja je Šarović.

Kada je riječ o sankcijama SAD-a Šarović ističe da će se one odraziti na cijelu zemlju.

“One će štetiti pojedincima, to govorim iz vlastitog iskustva, no to se uvijek reflektuje i na BiH cijelu, ali i na RS. Problem je što će biti vjerovatno neka kombinacija sankcija ekonomskih, finansijskih i još nekih drugih. Najlošije je eventualno predviđanje da to može da se odrazi na sankcije prema samom RS-u uskraćivanjem finansijske podrške, podrške za infrastrukturne projekte, podrške od strane EU i nekih drugih zemalja. Ukoliko se to desi, to bi zaista bilo loše. Generalno ne podržavam sankcije, to sam u više navrata rekao. Mislim da je važno da ne trpe obični građani, a mislim da klizimo prema tome.”

Smatra da je pitanje kuda vodi koalicija na nivou države BiH.

“Situacija je dramatična u cijeloj zemlji, a SNSD-HDZ-SDA su formalno u koaliciji. Mislim da je to jedan paradoks u kome funkcioniše koalicija. Neki od njih su i generatori krize u cijeloj BiH. Mislim da je ovo sa Elektroprivredom jedna vrsta alarma šta se eventualno može dogoditi. To je prozvano dokapitalizacijom. Svašta može da se desi. Nisam za to da se HET prodaje bilo kome. Mislim da ćemo postepeno gubiti, cijela zemlja, linije za infrastrukturu, grant sredstva već gubimo”, tvrdi Šarović.

“Mislim da ulazimo u još složeniji period i da je najgora moguća opcija da zašute pametni ljudi, a da ludaci počnu da vode glavnu riječ u ovoj zemlji”, zaključio je Šarović. prneosi “Novi“.

