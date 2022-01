Temperature za novogodišnji vikend do 18 stepeni

Jutros je u centralnim i istočnim područjima bilo magle i niskih oblaka, a u ostalim dijelovima sunčano uz malu oblačnost.Temperature zraka u 7 sati: Sokolac -4 stupnja, Bugojno 0, Bihać, Doboj, Livno, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo i Široki Brijeg 1, Banja Luka, Bijeljina, Bjelašnica, Ivan-sedlo, Srebrenica i Zenica 2, Grude 3, Trebinje 7, Gradačac, Mostar i Neum 8 stepeni.

Danas u Bosni i Hercegovini bit će malo do umjereno oblačno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa maglom i niskim oblacima. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.

Sutra će u BiH biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni,piše Avaz

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u sjeveroistočnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni.

