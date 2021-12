Oblačno i toplo sve do Nove godine

U četvrtak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla i niska oblačnost. U večernjim satima, u sjevernim područjima lokalno sa slabom kišom ili rosuljom. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 stupnjeva.

U petak, posljednjeg dana 2021. godine, pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne razvedravanje u Krajini i Hercegovini, a tokom noći i u ostatku zemlje. U jutarnjim satima i dio prijepodneva slaba kiša ili rosulja je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 16 stupnjeva, prenosi NAP.

