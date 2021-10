Žestoke poruke u EU parlamentu: Ono što radi Milorad Dodik zvoni na uzbunu!

Ono šta radi Milorad Dodik i Republika Srpska zvoni na uzbunu, izjavio je jutros na raspravi u Evropskom parlamentu Michael Gahler, evropski parlamentarac i njemački političar iz stranke CDU.

PIŠE: A. DUČIĆ

On je ovo izgovorio tokom debate između europarlamentaraca i članova Evropske komisije i Evropskog vijeća o nedavno održanom samitu za Zapadni Balkan u Sloveniji.

– Pitam se zašto problem u BiH nije tema u EU institucijama. Iduće sedmice RS predviđa neviđen, neustavan i nasilan potez protiv Dejtonskog sporazuma sa potencijalom da ukine odluke kojim je uspostavljen mir u BiH. Pozivam da EU donese odluku kojom bi se taj postupak proglasio nezakontim. OHR i EU moraju iskoristiti sav utjecaj i sve povlastice OHR-a da se vodstvo RS-a privede pameti. Pitam se koje se to mjere mogu donijeti, osim uklanjanja tih odgovornih i to je jedini način da se sačuva teritorijalni intergritet BiH. Znate što će se dogoditi ako dopustimo Dodiku da proglasi nezavisnost? Putin će ga priznati i tu će se revanširati za Kosovo. Ne smijemo dopustiti da se to dogodi, moramo reagirati na vrijeme – kazao je Gahler.

Tokom rasprave, brojni parlamentarci iz različitih zemalja EU kritikovali su poruke evropskih zvaničnika sa pomenutog samita održanog u Brdu u Slovniji.

Njemačka parlamentarka Viola von Cramon-Taubadel iz Grupacije Zelenih izjavila je da je evropsko obećanje koje je dato Zapadnom Balkanu 2003. godine udaljenije nego ikada ranije.

– Situacija je dosta loša i skoro pa nema svjetla na kraju tunela. Parada licemjera i praznih riječi i pretvaranja se desila na samitu u Sloveniji. EU se pretvara da se želi proširiti na Zapadni Balkan, a te države se pretvaraju da provode reforme. Sadašnji pristup ugrožava mir na sjeveru Kosova, kao i u BiH gdje imamo prijetnje otcjepljenjem – kazala je Cramon – Taubadel.

Pedro Marques iz Grupacije Progresivana alijansa Socijalista i Demokrata EU kaže da je Evropsko vijeće propustilo poslati jasan znak Zapadnom Balkanu, a istovremeno raste utjecaj nedemokratskih snaga u regiji. EU, kaže, ne može mijenjati pravila, posebno kada je riječ o vladavini prava.

Slovenski parlamentarac Klemen Grošelj kaže da neki lideri u regiji koče reforme i osnažuju vlastitu političku poziciju iskorištavajući situaciju u EU i zastoj u EU integracijama.

– Države u regiji gube povjerenje u EU, sada je trenutak da se poduzmu konkretne mjere – poručio je Grošelj, prenosi Fokus.

