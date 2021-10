BiH: Pretežno oblačno vrijeme, razvedravanje tokom dana

U Bosni danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 21 stepen.

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 13 stepeni.

U ponedjeljak jutro sunčano. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Tokom dana umjeren porast naoblake.

Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 15 do 21 stepen.

U utorak u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22 stepena,piše Avaz

