Nešić uoči skupa podrške Daliboru Pavloviću: Može pasti i Kurz, ali ne smije pasti nijedan funkcioner SNSD-a

Uoči današnjeg skupa podrške gradonačelnku Prijedora Daliboru Pavloviću, koji je zakazan za 17 sati, oglasio se predsjednik DNS-a Nenad Nešić.

– Nepostojeća ostavka gradonačelnika Prijedora Dalibora Pavlovića u potpunosti je razgolitila licemjerstvo SNSD-a i pokazala je da je sve što dolazi od SNSD jedna velika obmana. Pitanje je da li je Milorad Dodik postao Dodik nejaki kojeg ne sluša čak ni Pavlović, a poslušnost mu otkazuje i Gradski odbor SNSD u Prijedoru ili su zajedno smislili predstavu za narod – kazao je Nešić.

Karijera skandal majstora

Istakao je da, prema njegovim informacijama, Pavlović nije podnio ostavku jer takav dokument nije stigao u Centralnu izbornu komisiju.

– Dakle, gradonačelnik laže, ne samo Prijedorčane, nego cijelu Republiku Srpsku, nastavljajući karijeru skandal majstora. Dodik treba da kaže da li su mu Pavlović i Gradski odbor SNSD u Prijedoru otkazali poslušnost ili je i on dio farse. Ako su mu otkazali poslušnost – kako onda Dodik može upravljati bilo čim kada ne kontroliše ni jedan svoj odbor!? Ako je i on dio prevare – kako onda da mu bilo ko vjeruje da čitava njegova politika nije prevara!? U oba slučaja, Dodik je poražen i sam treba da podnese ostavku – poručio je Nešić i dodao:

Šta je on za razne Pavloviće

– Jedan Sebastijan Kurz podnese ostavku, tamo gdje se ona podnosi, i u Austriji nema skupova podrške. Može pasti i Kurz, ali ne smije pasti nijedan funkcioner SNSD! Zamjenik australijskog premijera je u martu ove godine podnio ostavku zbog neprimjerene veze sa zaposlenicom Vlade, ali ko je on spram Pavlovića? I Bil Klinton je završio karijeru na slučaju Levinski, ali šta je on za razne Pavloviće!

Nešić je naglasio da Prijedor ne mogu voditi nestabilni ljudi skloni prevarama.

– Nije Pavloviću do Prijedora, nego do ličnih interesa. Ostavkom koja je nevidljivija od F117 i današnjim skupom samo je pokazao koliko je nedorastao funkciji koja ga je zadesila, ponašajući se u stilu – “Poslije mene potop”! On svoje greške može njegovati i srljati u nove, ali neka bude siguran da će Prijedor imati dostojnog gradonačelnika i da je Prijedor prepoznao sve obmane i laži SNSD-a – zaključio je Nešić. prenosi “Avaz“.

