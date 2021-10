Koje su reakcije na vakcinu protiv koronavirusa prijavili građani BiH

U postupku procjene je 39, a od procijenjenih 735 prijava o sumnjama na neželjene reakcije vakcina, 704 ili 95,8 posto klasificirane su kao “non serious” ili “nije ozbiljno”, odnosno, riječ je o očekivanim reakcijama.

S druge strane, 31 ili 4,2 posto prijava je klasifikovana kao “serious”, odnosno, “ozbiljna reakcija”.

Prijave su uključivale većinu neželjenih reakcija, a među onima koje su u najvećoj mjeri prijavljene su povišena temperatura (316), a iza nje su odmah bol u ekstremitetima (161) i malaksalost (141).

Za glavobolju su primili 133 prijave, za bol na mjestu dobijanja vakcine 129 te za bol u mišićima 125.

U nešto manjoj mjeri su prijavljene posljedice poput slabosti, bolovima u zglobovima, drhtavice i mučnine.

Najviše prijava, tačnije njih 376 od ukupnog broja koje su stigle na adresu Agencije, se odnosi na građane starosti od 18 do 44 godine te one u dobi od 45 do 64 godine koji su poslali 335 prijava.

Najviše prijava na neželjene reakcije nakon vakcinacije protiv koronavirusa se odnosi na žene, čak njih 546. prneosi “N1“.

