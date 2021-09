Objavljena prognoza do 10. oktobra: Šta kažu meteorolozi – kad nam dolazi zahlađenje

Nakon sunčanog i nadprosječnog toplog vikenda, početkom sedmice doći će do promjene vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Očekuje se svježije i pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom ali i mogućim kraćim pljuskovima.

Kiša će u južnim područjima ovog puta izostati.

S prvim danima oktobra uslijedit će stabilizacija vremenskih prilika uz umjerenu oblačnost i bez izraženijih promjena temperatura zraka. prenosi “Radiosarajevo“.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 12 do 18 u Bosni, na jugu zemlje do 20°C. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, u Hercegovini do 28 stepeni.

Od 4. oktobra prema trenutnim prognoznim materijalima prognozira se nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Kiša se očekuje na čitavom prostoru zemlje.

Pred kraj prognoznog perioda moguć je izraženiji pad temperature zraka.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 8 i 12 u Bosni, do 15°C u Hercegovini. Maksimalne temperature varirat će između 10 i 15 u Bosni, na jugu Hercegovine do 20°C.

