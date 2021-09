Kiša i sutra, a evo kad nas očekuje ljepše vrijeme

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u četvrtak u Bosni umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini mala do umjereno oblačno. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu zemlje do 25 stupnjeva.

U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugoj plovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu do 26 stupnjeva. prensoi “N1“.

U subotu u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 23, na jugu do 28 stupnjeva.

