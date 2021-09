Do srijede sunčano vrijeme, u drugoj polovini sedmice oblačno

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme sa slabim vjetrom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, prenosi Anadolu Agency (AA).

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen Celzijusov, u Sarajevu oko 29 stepeni, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između sedam i 12 stepeni, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.

U srijedu će biti pretežno sunčano prijepodne. Povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između devet i 14, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.

U četvrtak se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kratkotrajni slabi lokalni pljuskovi su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusovih.

