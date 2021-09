Kraj ljeta donosi promjenu vremena, početak jeseni znatno svježiji

U Bosni i Hercegovini tokom radne sedmice u većini krajeva preovladavaće stabilno suho i pretežno sunčano vrijeme, dok se od četvrtka i za vikend očekuje osvježenje, prenosi Anadolu Agency (AA).

U četvrtak, uz povećanje oblačnosti nije isključen pokoji kratki lokalni pljusak. U nizinama i kotlinama moguća je u jutarnjim satima slaba magla. Uz čestu i obilniju kišu, te zahlađenje, dani vikenda izgledaće pravi jesenji, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Minimalne jutarnje temperature zraka variraće od osam do 14 stepeni Celzijusovih u Bosni, na jugu zemlje do 20. Najviše dnevne temperature između 25 i 30, u Hercegovini do 32 stepena.

Prema raspoloživim prognostičkim materijalima početkom sljedeće sedmice, 20. septembra, prognozira se nestabilno vrijeme sa kišom i izraženijim padom temperature zraka u odnosu na ovu sedmicu. Sredina sedmice protečiće u nešto stabilnijm vremenskim prilikama a pred kraj prognoziranog perioda očekuje se novo naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima.

Minimalne temperature zraka biće u rasponu od šest i 11 u Bosni, do 14 u Hercegovini. Maksimalne temperature variraće između 10 i 15 u Bosni, na jugu Hercegovine do 20 stepeni.

