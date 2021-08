ZAHIRAGIĆ: UVOĐENJE RESTRIKCIJA ZA NEVAKCINISANE JE GRUBI NASRTAJ NA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Zahiragiću je posebno zasmetala Vranićeva izjava da “neće imati sentimenta za one koji pružaju otpor” nazvavši to nasrtajem na temeljna ljudska prava i slobode.

“Ovakva faraonska izjava, posebno od strane ministara zdravstva na temu vakcinacije, bi u svakom demokratskom društvu bila dovoljna za ostavku! Nažalost, mi još uvijek nismo takvo društvo jer Vranić i nakon skandaloznog tajnog vakcinisanja Vlade KS u zgradi Vlade (dok su stariji čekali u redovima na +40) i to Pfizerovim vakcinama (kojih nije bilo za onkološke pacijente), ali i svih ranijih skandala – poput onoga sa viskijem u Hitnoj pomoći – kao i svih pogrešnih izjava, on i dalje ostaje na mjestu ministra”, rekao je Zahiragić.

On trenutnoj vlasti zamjera to što nisu nabavili vakcine protiv koronavirusa, te činjenicu da su se ministri vakcinisali u svojim kabinetima, ali kako on navodi i “pojedini načelnici, direktori i drugi članovi vladajućih stranaka”.

“Bahatost vlasti u Kantonu Sarajevo prešla je svaku mjeru zdravog ukusa”, naglašava Zahiragić.

Na kraju on zaključuje da Vraniću i vlastima sve ono što su do sada uradili nije bilo dovoljno bahato, pa su najavili u restrikcije za nevakcinisane.

“Nakon svega, kao da to sve nije dovoljno, počeli su najavljivati da će radnicima koji rade u javnom sektoru u KS dolazak na posao usloviti vakcinacijom, kao i druge represivne mjere. Kap koja je prelila čašu mog strpljenja je izjava Vranića. Halo!? Put kojim je Vlada KS krenula, put bahatosti, privilegija, otimanja vakcina onkološkim pacijentima, ali i sada najavljeni put grubog zadiranje u temeljna ljudska prava i slobode, put je koji će zasigurno ‘Trojku’ odvesti u politički ambis. Međutim, na putu za taj ambis nećete sa sobom pokupiti ljudska prava i slobode, nećete, to vam čvrsto obećavam”, rekao je on,piše Crnahronika

Činjenica je da je u mnogim evropskim zemljama na razne načine regulisano kretanje nevakcinisanih, a na način da ljudska prava ne budu ugrožena.

Facebook komentari