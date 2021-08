OD DANAS PA DO KRAJA MJESECA MOGU SE OČEKIVATI PLJUSKOVI I GRMLJAVINA

Već danas, kako prognoziraju u FHMZ-u, izgledno je naoblačenje sa zapada, zbog prolaska frontalnog sistema koji će u Bosni usloviti pretežno oblačno, a u Hercegovini većinom umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća na području Krajine i Posavine, od sredine dana i u ostalim krajevima zemlje.

Sutra znatnija promjena temperatura

Ovaj nestabilni period zadržat će se i u srijedu tokom prijepodneva, nakon čega slijede postepeno razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika”, navode iz zavoda.

Današnje temperature zraka većinom će se kretati između 15 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 35 stepeni. prensoi “Hayat“.

Za sutra se prognozira znatnija promjena temperaturnog režima pa se ujutro očekuju temperature između 10 i 15, na jugu zemlje do 20 stepeni, a najviše dnevne između 23 i 27, na jugu do 32 stepena.

Stabilno i suho na kraju mjeseca

Od 19. do 23. prognozira se suho vrijeme uz svježa i maglovita jutra. Očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 9 do 14, u Hercegovini od 15 do 20, a maksimalne u Bosni od 26 do 31, u Hercegovini od 33 do 38 stepeni.

Nestabilnije vremenske prilike prognoziraju se i za period od 24. do 27. augusta, uz pljuskove praćene grmljavinom i jače udare vjetra na jugu zemlje, a potom slijedi stabilnije i suho vrijeme do kraja augusta.

Od 24. do 31. augusta jutarnje temperature u Bosni će biti od 10 do 15, u Hercegovini do 20 stepeni, danju temperature u Bosni između 26 i 31, u Hercegovini do 35 stepeni.

