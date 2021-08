U BiH do kraja radne sedmice pretežno sunčano i toplo vrijeme

U Bosni će danas biti umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano, dok se narednih dana očekuje uglavnom sunčano i toplo vrijeme, prenosi Anadolu Agency (AA).

Poslijepodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući na istoku, sjeveroistoku i rijeđe u centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 39.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 34 stepena.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne ponegdje u Bosni je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren u Hercgovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni.

U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost. Ponegdje na sjeveru, sjeveroistoku Hercegovine i jugozapadu Bosne su mogći pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna 33 do 39.

U četvrtak sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 37, na jugu do 40 stepeni.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se i u petak. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 37, na jugu do 40 stepeni.

