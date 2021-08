OBJAVLJENA PROGNOZA ZA NAREDNA 4 DANA: Evo kakvo nas vrijeme čeka u petak i za vikend

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 17 stupnjeva, Ivan-sedlo, Livno i Srebrenica 28, Sokolac 29, Gradačac i Sarajevo 30, Tuzla 31, Bihać, Bugojno, Grude, Prijedor i Sanski Most 32, Bijeljina, Trebinje i Zvornik 33, Banja Luka i Zenica 34, Mostar i Neum 35 stupnjeva.

Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana postupan prestanak padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu zemlje do 33 stupnja.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva.

PROGNOZA ZA NAREDNA 3 DANA:

PROGNOZA VREMENA ZA 6.08.2021 (Petak)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 7.08.2021 (Subota)., u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 32, na jugu zemlje do 35 stupnjeva

PROGNOZA VREMENA ZA 8.08.2021 (Nedjelja)., u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stupnjeva prenosi “Novi“.

Facebook komentari