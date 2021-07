Bakir Izetbegović: Ne možemo narod i entitet nazivati genocidnim

Lider SDA je kazao da će BiH ući u jednu krizu, a njenu dubinu ne može da procijeni odmah.

“Da će biti bojkot, blokada, odmjeravanje nerava, nas i međunarodne zajednice, ovoga što radi Dodik. Prije ili kasnije je moralo doći do toga. Njegova politika je takva da sebi uzima prostor koji mu ne pripada, a da sužava prostor onima kojima pripada. Agresivna, na momente kočijaška politika, vrijeđaju se predstavnici međunarodne zajednice, Bošnjaci…”, rekao je Izetbegović. piše “N1“.

“Neizbježno je da se vidi dokle to može ići. Je li zaista može Milorad Dodik napraviti neki referendum i pocijepati BiH, možda će on to prije ili kasnije uraditi. Kako će reagovati međunarodna zajednica, mi, Tužilaštvo, SIPA, OSA… Bolje prije nego kasnije da dođe do toga, a bolje prije i upravo na ovoj temi”, rekao je Izetbegović.

Izetbegović je rekao da nema govora da se u FBiH dešava išta slično kao što se dešava u Republici Srpskoj, te da nema govora da ‘ima politike s naše strane koja liči na politiku Dodika’.

Sagovornik N1 i Tine Jelin Dizdar je rekao da je sada teško napraviti sastanak lidera tri najveće stranke u BiH, pogotovo sa Dodikom.

“Pustio sam da se ova stvar smiruje, sada je pod upalom. Neka prođe mjesec dana, svakako bismo bili na godišnjim odmorima. Ne treba provocirati balkanske inate. Razgovarat ćemo u septembru. Ako je FBiH voda do prsa, u RS je voda do nosa. Građanin RS je duplo više zadužen nego građanin FBiH, stanovništvo je starije, manje ima radne snage. Primanja radnika u FBiH je 20 posto više, nije im lako. Ne trebaju da proizvode krize, da se sudaraju s Ustavom i zakonom. Ne mogu da slave ratne zločince”, poručio je Izetbegović.

Za petak, 30. juli, najavljena je posebna sjednica NSRS, koja će biti zatvorena za javnost. Ipak, pojavile su se tvrdnje da će biti izmjena Krivičnog zakona RS kojima će se kažnjavati i do 15 godina zatvora neko ko kaže da je “Republika Srpska genocidna tvorevina” i slično.

Izetbegović je poručio da ‘očekuje tako neke djetinjaste odgovore’.

Izvještaj Komisije RS o Srebrenici “smiješan”

“Ne možete zabraniti ljudima da kažu da se desio genocid, da je etničkim čišćenjem, rušenjem džamija i crkava nastao taj entitet, to je tako. Ne možete zabraniti naučnicima da to pišu, političarima da govore istine. Svi mi imamo pravo govoriti istinu u ovoj zemlji. Ali nemamo pravo nikoga vrijeđati. Ne možemo nazvati narod i entitet genocidnim. To ne možemo raditi, niti ćemo raditi”, rekao je Bakir Izetbegović za N1.

Komentarišući izvještaj o Srebrenici kojeg je objavila Komisija iz Republike Srpske, a gdje se navodi da genocida nije bilo, Izetbegović je rekao da ne kani zabranjivati konferencije.

“Neka pričaju šta god hoće. To je smiješan izvještaj koji je napravljen i plaćen od strane Vlade RS, niko u njega ne vjeruje. Nemamo pravo da negiramo presude suda koji je načinjen od UN. Nemamo pravo da glorifikujemo ratne zločince. To je hipoteka za mlade generacije, prije svega za mlade Srbe”, izjavio je lider SDA.

Poručio je svima da pogledaju zakon u Srbiji, koji je skoro pa prepisan kao i ovaj u BiH, te da su anticivilizacijske vrijednosti slaviti ratne zločince.

“Oni se boje istine”

Inzka će naslijediti Christian Schmidt, a Izetbegović je rekao da ne misli da se Dodik boji novog visokog predstavnika.

“Boji se na kraju krajeva šta će se desiti sa entitetom koji je napravljen kako je napravljen. Boji se istine. Znaju šta se dešavalo. Potpuno je etnički očišćena RS od katolika i muslimana. Srušene bogomolje, preorana groblja, pobijeni, silovani. Onda dobiju 49 posto teritorije gdje je i Srebrenica. Oni se boje da će neko nekada pitati, kada se promijeni odnos snaga u svijetu, zašto je ovo urađeno. Oni se boje toga, zato se boje istine”, izjavio je za N1 Izetbegović.

Gost N1 je istakao da se vlast i opozicija u RS ujedinila zahvaljujući Aleksandru Vučiću, odnosno njegovom utjecaju.

