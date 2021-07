Đonlagić: Ovo je cirkus, ako gospoda neće da radi, nema im ni novca iz budžeta

Međutim, nakon jučerašnje najave da neće biti parlamentaraca koji dolaze iz RS-a, s obzirom na odluku stranaka iz ovog entiteta da do daljnjeg neće učestvovati u radu institucija BiH, dovedeno je u pitanje održavanje današnje sjednice.

Dženan Đonlagić, zastupnik u zastupničkom domu Parlamenta BiH, za Faktor je rekao da će prije sjednice biti održana sjednica proširenog Kolegija Doma. On je za odluku stranaka iz RS-a kazao da je to cirkus i ukoliko ne žele da rade parlamentarci koji dolaze iz RS-a, onda treba i da im se odbije od primanja.

Potrebna entitetska većina

– Mi danas imamo zakazanu sjednicu proširenog Kolegija gdje su prisutni šefovi klubova svih parlamentarnih stranaka pa ćemo vjerovatno tada znati situaciju sa aspekta kvoruma, odnosno, načina odlučivanja. Jer jučer je Prijedlog budžeta dobio pozitivno mišljenje i na Komisiji za finansije i budžet. Međutim, poznata je činjenica da u Domu za odluku treba i takozvana entitetska većina, tako da ukoliko nje ne bude, onda je to evidentno nemoguće donijeti odluke kroz Dom. Ali kako je najavljeno, bojkot je više nego evidentan – govori nam Đonlagić.

On je prokomentirao bojkot stranaka iz RS-a.

– To je potpuno iracionalno. Jer ne doći na sjednicu znači kršiti pojedine odredbe iz radnog odnosa. Svi ti zastupnici koji ne dolaze na sjednicu zapravo ne dolaze na posao i krše odredbe iz ugovora o radu. I praktično, pravi bojkot bi bio kada bi kazali: “Mi nećemo uzeti finansijske naknade iz državnog budžeta za period koji ne želimo da radimo”. To bi onda bilo principijelno. Premda, sve ovo skupa i razlog zbog kojeg se ovo radi je potpuno nerazuman. Bojkot podrazumijeva nedolazak na posao i to onda znači neprimanje finansijskih prinadležnosti koje proizilaze iz radnog odnosa – kazao je. prneosi “Faktor“.

Upitali smo koja služba prati dolazak na posao.

– Koliko je meni poznato, sekretari klubova vode evidenciju koja se dostavlja svaki mjesec, odnosno, prije obračuna plaća se dostavlja Službi za finansije Zastupničkog doma Parlamenta BiH. Dakle, bit će vrlo zanimljivo vidjeti šta će iz klubova stranaka koje bojkotuju sjednicu biti dostavljeno Službi za finansije. Za današnji dan bi to moralo biti evidentirano kao odsustvo s posla. A to podrazumijeva da za današnji dan nema obračuna naknade – kazao je i dodao:

– Hajde prvo danas da vidimo šta će ovo podrazumijevati, da li će to biti fizički nedolazak ili da neće učestvovati u raspravi i odlučivanju. To je ostalo nedorečeno. Borenović je rekao da neće učestovati u radu i odlučivanju. Ukoliko je nedolazak, to je definitivno odsustvo s posla. I onda to znači da za današnji dan mora biti umanjen iznos plaće i ne mogu biti obračunati putni troškovi, dnevnica i topli obrok. To je minimum koji Služba za finansijske poslove Zastupničkog doma sa profesinalne strane mora uraditi za danas, zato što je ovo javno najavljeno. Ovo je vrlo svjestan i namjeran nedolazak na posao.

Ponižavanje institucija

Ukoliko ne dođu, da li je upitna sjednica?

– Ja ću tražiti da mi uđemo u salu i da krenemo sa sjednicom i neka se stenogramski evidentira odsustvo s posla. Ovo je pravi cirkus, i s jedne strane ponižavanje institucija, kolega koji dolaze na sjednice i rade svoj posao. Ako, gospodo, nećete da radite, onda nećete ni primati finansijske prinadležnosti iz državnog budžeta! Znamo mi da se budžet puni od poreznih obveznika – rekao je Đonlagić.

