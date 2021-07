Nikšić: Od najavljene blokade institucija države neće biti ništa, obilo bi im se o glavu

Još jednom se pokazalo kako nema razlike u odnosu prema institucijama države i Bosni i Hercegovini između vladajućih i tzv. opozicije u RS. Nažalost ponovno se pokazalo kad pozove “glavni baja” u RS svi tzv. opozicioni lideri odlučno pokazuju da su tu da prime nalog šta će i kako raditi, kazao je Nermin Nikšić, predsjednik SDP BiH.

“Smiješno izgleda obrazloženje kako je sastanak bio jako otvoren i da je rezultirao konkretnim zaključcima. Naravno da će i Dodik pristati na takvo obrazloženje pošto je očito da je još jednom demonstrirao silu i pokazao ko je stvarni gospodar u RS. Kada njemu zatreba i kada on pozove ne treba niko ni pomisliti da će biti neko od tzv. opozicionih stranaka ko je u stanju i ko smije reći ne hvala. SDP neće nikada pristati na diktat bilo kojeg od samozvanih nacionalnih lidera. Uvijek ćemo biti na strani države Bosne i Hercegovine. Ne postoji mogućnost koliko god se Dodik i njegovi poslušnici upinjali da se promijene pravosnažno utvrđene činjenice o genocidu i počinjenim zločinima. Umjesto ponašanja poput uvrijeđene mlade puno bi bolje bilo da se svi suočimo s istinom i počnemo raditi na rješavanju životnih problema naših građana. Koliko se god mi svađali činjenica je da oni koji su činili zločine moraju odgovarati i pravosnažne presude će biti izvršene.

Što se tiče najavljene blokade institucija države, kao i mnogo puta do sada, od toga nema ništa. Već smo vidjeli da su neki to koristili kao probni politički balon i svima se obilo o glavu. Institucije će funkcionisati sa ili bez onih koji odbiju izvršavati radnu obavezu, a koji za to trebaju biti sankcionisani. Ako radnici ne dobiju platu kad ne rade, isto se treba primijeniti i na privilegirane političare. Naravno da nikome od ovih koji kažu da neće raditi ne pada napamet da kažu kako dok ne rade ne žele primati platu. Bojkot bi bio samo ako se odreknu i privilegija, a to očito nikome ne pada na pamet”, kazao je Nikšić. prenosi “Fokus“

Facebook komentari