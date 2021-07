Džaferović: RS će zauvijek ostati u BiH, Dodik će to morati prihvatiti

On je u intervjuu za srbijansku televiziju NOVA S izjavio kako je vrijeme da krenemo putem pravde i istine te da zakonske odredbe o zabrani negiranja genocida mogu doprinijeti katarzi, kako u BiH tako i u regionu.

On je također prokomentarisao i stav srbijanske vlasti kako se ovom odlukom stavlja žig genocida na srpski narod, rekavši kako ova odredba ne govori o narodu već o režimu i izvršiocima genocida.

“Takve stvari govore oni koji žele da se sakriju iza naroda. Dobra je vijest da je visoki predstavnik u BiH konačno nametnuo ovaj zakon. Zakon je došao sa zakašnjenjem, ali je dobro da je došao”, izjavio je Džaferović. prenosi “Radiosarajevo“.

Na pitanje o izvještaju komisije Vlade RS o Srebrenici, Džaferović je kazao da rad te komisije predstavlja krivično djelo, po novom zakonu. “Neka dobro paze šta rade, jer je riječ o vrlo ozbiljnim krivičnim djelima koja se kažnjavaju vrlo strogim kaznama zatvora”, dodao je.

Osvrnuo se i na reakcije Milorada Dodika i ostalih iz entiteta o najavama da će RS krenuti put ka disoluciji.

Džaferović je poručio kako će RS entitet u državi Bosni i Hercegovini i zauvijek ostati u BiH te da jedino tako može da postoji. Upozorio je da ukoliko Dodik nastavi sa svojim prijetnjama da može koračati ka državnom zatvoru. Dodao je kako entiteti mogu postojati samo u kvirima države s obzirom na to da su nastali u Dejtonu kako bi se zaustavio rat.

“Bilo kakav poremećaj u Dejtonskom sporazumu značio bi nestanak entiteta, jer su nastali u Dejtonu, a BiH je postojala i prije Dejtona, i postojat će, ako Bog da, do Sudnjega dana. Nijedan entitet ne pripada samo jednom narodu. Niti je FBiH entitet samo Bošnjaka i Hrvata, niti RS samo Srba, već oba entiteta pripadaju svim narodima i Ostalima”, kazao je.

Upozorio je na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma te podsjetio da prvi član Ustava govori o tome kako Republika BiH nastavlja svoje postojanje kao međunarodno priznata država.

Nije htio komentarisati mnogobrojne izjave iz Srbije, samo je upozorio da priča o “srpskom svetu” postaje izuzetno ozbiljna.

“Nažalost Skupština Srbije je usvojila Strategiju odbrambene politike, u koju su uključili, možete misliti, bh. entitet RS. Sve to govori da su to nagovještaji ataka na teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Onda to jesu 90-e”, kazao je.

“To nije pravi put. Pravi put je da države sarađuju, da poštuju međusobni suverenitet i teritorijalni integritet, da rješavaju otvorena pitanja, da dođe do katarze, da se ispravno odnosi prema prošlosti, da se poštuju odluke međunarodnih sudova. Da se ne skrivaju osuđeni za ratne zločine, kao Novak Đukić”, kazao je.

Zaključio je kako je jedino rješenje i pravi put, normalna saradnja, te da se zahvaljujući odluci visokog predstavnika krenulo u tom pravcu.

