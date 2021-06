Sladić: Prvi nije ni završio, danas već stiže drugi, a onda i treći toplotni val! Nije ni čudo što se kuhamo ovog ljeta, još ćemo…

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 °C.

Zbog visokih temperatura upaljen je žuti meteoalarm za cijelu BiH, izuzev područja Livna. Upozorenje je na snazi zbog visokih temperatura zraka.

Prema riječima meteorologa Nedima Sladića danas stiže novi priliv zračne mase iz Afrike.

-Bosna je tek djelomično prodisala, pogotovo sjeverni dio zemlje gdje su temperature zraka blago ispod 30 ºC, dok je Hercegovina ostala užarena. No od danas, ponovo po starom – novi priliv vrele zračne mase sa sjevera Afrike i posvuda iznad 30 ºC. Do početka jula vrućina, vrućina i samo vrućina, a ponovo u utorak i srijedu smo blizu 40 ºC. Iako negdje ovaj prvi toplinski val nije ni završio, kao npr. u Hercegovini, već počinje drugi dio Bosne. Kraj juna obilježit će velike vrućine i vruće zračne mase iz sjeverne Afrike s kojom ponovno stiže saharski pijesak, a prvi tjedan u julu trebao bi biti malo umjereniji i nestabilniji. No, nakon prijatnije prve sedmice jula, u drugoj najavljujemo jak 3. toplotni val ovog ljeta.

Nije ni čudo što se kuhamo ovog ljeta. i još ćemo! Ovo je tek početak! U utorak i srijedu jako toplo. Početkom jula očekuje se pad temperatura do umjerene vrijednosti i destabilizacija vremena uz pljuskove. Iza 05.07. Afrika ponovo preuzima kormilo, zaključio je Sladić,piše Oslobodjenje

