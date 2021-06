Ministar odbrane Podžić: “BiH će sigurno postati punopravna članica NATO-a”

O temi “NATO i sigurnost BiH“, govorio je Sifet Podžić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Na samom početku izlaganja Podžić je istakao kako je ovo veoma ozbiljno i važno pitanje za BiH koje je u posljednjih godinu, pa i dvije, prešlo više u politikanstvo. Podžić apeluje da se u BiH počne širiti razumijevanje o stvarnim činjenicama o NATO-u.

“Apelujem da, pored prenošenja stavova političkih elita, ohrabrimo i argumentovane istupe akademske naučne zajednice. Mislim da posebno treba ohrabriti mlade, jer se radi o odlukama koje se tiču njihove budućnosti. Volio bih da se o ovome više bavi struka. Apelujem i na medije da više govorimo o tome koji su to benefiti, šta je to dobro što donosi članstvo u NATO savezu”, poručio je Podžić.

Podsjeća da je NATO vrlo ozbiljna, najozbiljnija multinacionalna organizacija, koja je pokazala i trenutno pokazuje da je najodgovornija i najdisciplinovanija, pored mnogih multinacionalnih i drugih organizacija.

Osvrnuo se i na to gdje se BiH trenutno nalazi po pitanju njenih integracija u NATO savezu.

“BiH je u Membership Action Plan – MAP, odnosno u Akcionom planu za članstvo. Oko same ove riječi i rečenice mi imamo strašne polemike i tri godine vodimo rasprave. Akcioni plan za članstvo, kome to nije jasno neka interveniše kod NATO-a da promijeni da se to ne zove tako, ali on se zove Akcioni plan za članstvo i to je posljednji program koji savez ima u svojoj genezi pred punopravno članstvo u NATO savezu”, pojasnio je Podžić.

Kada je riječ o Godišnjem nacionalnom programu (ANP), Podžić podsjeća na probleme koje je BiH imala 2019. godine i zbog kojih je praktično izgubila tu godinu.

“Kompromisom u Predsjedništvu BiH donesena je odluka da će se za BiH taj program zvati Program reformi”, dodao je Podžić, napominjući da je Program reformi za 2020. godinu poslat u Brisel.

Dodaje kako očekuje da zajedno s ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković narednog mjeseca bude pozvan u Brisel, gdje će im biti prezentovan izvještaj.

“Najvažnije od svega je da NATO put BiH, odnosno atlantske integracije, nisu zaustavljene, nisu prekinute i mi smo na zadnjoj stepenici pred prijem u punopravno članstvo u NATO”, rekao je Podžić, te nastavio:

“Vrlo važno je da za sve naše aktivnosti na ovom planu mi imamo relevantne odluke političkih organa države BiH. U Programu reformi koji smo proslijedili u Brisel, na insistiranje člana predsjedništva Željka Komšića i uz podršku Šefika Džaferovića, navedeno je da ‘sve ranije odluke državnih organa BiH, Predsjedništva BiH, Parlamenta i Vijeća ministara, ostaju na snazi. To je jako bitno.”

Podžić je naglasio kako je definitivno “do nas u BiH koliko ćemo dugo ostati u programu MAP-a“ i kada će saveznici jednog dana reći: “OK, ispunili ste uslove, sada i formalno podnesite oficijelni zahtjev za punopravno članstvo“.

“Tada je neophodna odluka, a ona se može donijeti na razne načine. Može je donijeti Predsjedništvo BiH, pošto je ono odgovorno za sigurnosnu politiku, može je donijeti Predsjedništvo i tražiti da je potvrdi Parlamentarna skupština BiH, a može se desiti, što se u dosta zemalja dešavalo, da se zahtijeva referendum po tom pitanju. S tim da treba naglasiti da se referendum provodi na cjelokupnoj teritoriji BiH”, naglasio je Podžić.

Podsjetio je kako je učešće BiH u vježbi “Odbrana Evrope 21” za BiH veliko priznanje, posebno činjenica da je komandant američkih kopnenih snaga za Evropu i Afriku general Christopher Cavoli dva dana proveo u BiH i pratio vježbu na Manjači.

Na samom kraju Podžić navodi kako očekuje nove opstrukcije jer će trebati donijeti još teških odluka.

“Saveznici prepoznaju naše probleme, puno pomažu, ja mislim da ćemo mi aktivnim radom iskoristiti priliku da BiH što prije postane punopravna članica NATO saveza, ona će to sigurno postati, od nas zavisi koliko dugo će to trajati”, zaključio je Podžić.

