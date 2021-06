Upaljen meteoalarm: Izdato upozorenje zbog vremenskih prilika u BiH!

Upozorenje je izdato za perido od 21. do 25. juna od 12 do 17 sati za veći dio naše zemlje.

U nedjelju će biti sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Bosni promjenljivog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna od 30 do 36 °C.

U ponedjeljak se prognozira sunčano uz prolazan porast naoblake tokom dana, što u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveru zemlje do 26, a dnevna od 32 do 38 °C. prenosi “N1“.

U utorak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 25, a dnevna od 33 do 39 °C.

U srijedu se očekuje sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 33 do 39 °C.

