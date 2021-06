Sladić: “U narednim danima svjedočit ćemo lokalnim poplavama i padavinama do 100 mm, a druge očekuje zagrljaj vrućine”

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab pljusak kiše. Vjetar slab u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna oko 27 °C.

U narednim danima očekuje nas “zagrljaj vruće zračne mase”, kako kažu prognoze meteorologa Nedima Sladića.

-I dok će se dijelovi Italije (oko Calabrije) ovog vikenda boriti s ekstremno visokim temperaturama zraka koje će ići lokalno i iznad 40°C, dijelovi sjeveroistočne i centralne Bugarske uslijediti i obilne padavine koje uvjetuje vedro formirano ciklonsko polje duž cijelog vertikalna atmosfera koja se nalazi iznad Crnog mora gdje se povlači velika količina vlažnog zraka. Prognozni modeli slažu se da će u sljedećih 5 dana padati kiša do 100 mm. U uvjetima vrlo slabe sjeveroistočne visoke struje, ova područja mogu lokalno pogoditi trajniji teških poplavnih pljuskova, tako da ćemo u narednih nekoliko dana vjerojatno svjedočiti lokalnim poplavama.

S druge strane, Bosna i Hercegovina i Hrvatska su pod zagrljajem vruće zračne mase iz sjeverne Afrike, s kojom početkom tjedna živi u termometru u Hercegovini, sjevernoj Bosni, unutrašnjosti Dalmacije i dijelovima sjevernog i istočnog Hrvatske do 37°C. Ako je sudeći po trenutnim prognozama, druga polovina lipnja je vruća, neki vrlo vruća, a neki projekcije prognostičkih modela daju i ekstremno vruće dane krajem lipnja koji zahtijevaju dodatno praćenje i razvoj situacije, kazao je Sladić, prenosi “Buka“.

