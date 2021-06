Vremenska prognoza za naredne dane: Stiže velika promjena vremena!

U nedjelju 06.06.2021., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C.

U ponedjeljak 07.06.2021., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 °C.

U utorak 08.06.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28 °C. pre nosi “N1“.

Facebook komentari