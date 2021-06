Danas sunčano, promjena vremena za vikend

U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Posvetiti pažnju zaštiti od sunca

Biometeorološka prognoza je povoljna. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i jutra, u ostatku dana toplije, uz visoke temperature i pojačan osjet sparine u poslijepodnevnim satima. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Također, poželjno je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa.

Sutra pretežno sunčano prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima u Bosni i sjeveru Hercegovine se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30 stepeni. prenosi Avaz

Pljuskovi u nedjelju

U nedjelju djelomično vedro. U drugoj polovini dana širom zemlje u mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Bez padavina na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.

